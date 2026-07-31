La rinuncia alla lite del condominio 9da parte dell’amministratore e i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario sono tra i temi trattati nel Punto di Antonio Scarpa di questa settimana. In Condominio e immobili 27 luglio 2026, G. Giandolfo, ha commentato Cassazione 27 aprile 2026, n. 11246. «L’ordinanza ha sostenuto che l’assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all’amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive...

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