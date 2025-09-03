Ripartizione spese: come si distinguono lastrico e terrazzo secondo i giudici
Il primo funge solo da copertura, al secondo si accede da una singola unità immobiliare e ad essa è asservito
Riguarda la distinzione tra lastrico solare e terrazzo la sentenza del Tribunale di Piacenza numero 97/2025. A rilevare - indipendentemente dalla specifica definizione - precisano i giudici - è la funzione di copertura e protezione dell’area dei piani sottostanti, indipendentemente dal numero di essi: che si tratti di terrazza o lastrico, si tratta sempre di una superficie piana situata sulla sommità di un edificio, la cui funzione principale è quella di copertura e protezione dell’edificio stesso...