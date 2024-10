I lavori al terrazzo adiacente solo ad alcuni appartamenti

La domanda In un condominio di nove unità immobiliari, costruito negli anni 60, l’amministratore e alcuni proprietari vogliono ristrutturare un grande terrazzo posto sul retro - sopra il cortile/area di parcheggio privata - con addebito dell’importo dei lavori a carico di tutti i proprietari, in base alle quote millesimali. Tale terrazzo è però adiacente solo ad alcuni appartamenti, non a tutti e nove, nel senso che soltanto i condòmini che abitano gli appartamenti con apertura sul terrazzo vi possono “materialmente” accedere. Tre proprietari di appartamenti non adiacenti al terrazzo sostengono che la spesa relativa ai lavori dovrebbe essere imputata soltanto agli appartamenti adiacenti, non a tutti indistintamente. Hanno ragione? Per dimostrarlo, servirebbe forse una visura catastale del condominio, che però nessuno ha, forse nemmeno l’attuale amministratore; i condòmini interessati possono chiederla agli uffici del Catasto oppure può farlo solo l’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 ottobre 2024

Il grande terrazzo indicato dal lettore, per come configurato strutturalmente, coprirebbe appena una porzione di piano (cortile/parcheggio privato) e, quanto all’uso, sarebbe pertinenziale ai soli immobili posti allo stesso livello (dato che sono adiacenti e che ne avrebbero l’uso esclusivo, se non la proprietà), ragione per cui si potrebbe ritenere che alla relativa...