Rumore ed errore bilaterale nella vendita immobiliare tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 15 settembre 2025, C. Gabutti, «Immissioni illecite: il danno da rumore va provato (anche mediante presunzioni) non potendosi ritenere sussistente in re ipsa», ha segnalato una sentenza del Tribunale di Taranto. Si vedano già C. Gabutti, «Immissioni di rumore illecite: azione di natura reale e azione personale di risarcimento del danno», in Condominio e immobili 12 giugno 2025; C. Gabutti, «Il superamento della soglia di normale tollerabilità comporta la liquidazione del ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi