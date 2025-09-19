L'esperto rispondeCondominio

Coop edilizia, la quota ceduta con subentro del nuovo socio

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. I

di Vincenzo Pappa Monteforte

La domanda

Per cedere una quota di una cooperativa edilizia indivisa, qual è la procedura da seguire, e quali sono le eventuali imposte da pagare? Occorre anche che la vendita avvenga alla presenza di un notaio? Si precisa che si tratta di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata e che lo statuto sociale - per quanto riguarda la cessione delle quote dei soci - fa riferimento solo a una comunicazione di cessione con raccomandata, che il socio deve inviare agli amministratori.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025

Nella pratica, capita di assistere - più che al trasferimento a titolo oneroso della partecipazione detenuta in una società cooperativa - al recesso del socio, seguito dal subentro dell’interessato. In termini generali, però, è da evidenziare che il Codice civile, in ordine alla cessione della partecipazione in società cooperative, ferma la possibilità di una diversa...

