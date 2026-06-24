Il confine tra il disagio patito e il danno risarcibile rappresenta da sempre uno dei nodi più complessi della responsabilità civile, specie quando si incrocia con le dinamiche commerciali e la vita in condominio. Con una rigorosa pronuncia, la Corte d’appello di Perugia (sentenza numero 272 del maggio 2026) ha ribaltato una decisione del Tribunale di Terni, offrendo una preziosa lezione di diritto processuale e sostanziale in materia di onere della prova e nesso di causalità.

I fatti

La vicenda che fa da...