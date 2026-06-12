Il diritto di solidarietà nel condominio richiede la collaborazione dei condòmini per il benessere collettivo, per cui in presenza di persone con disabilità i posti auto previsti per loro devono essere posizionati in luoghi comodi, facilmente accessibili e opportunamente segnalati.
Se però l’area comune non è, per regolamento, destinata a parcheggio, il condomino disabile non può richiedere il riconoscimento esclusivo del diritto di parcheggiare se, preventivamente, non venga assegnata all’area, con...