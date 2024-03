Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Photocredits: Gregorio Bisso

Casa e ambiente, per la direttiva Case green sono cinque milioni gli immobili nel mirino. Ma per fortuna anche gli interventi del 110% potranno essere contabilizzati per ridurre il numero degli immobili su cui intervenire. Poco si sa degli obblighi effettivi della direttiva, rinviati alla decisione degli Stati nazionali, purché nel rispetto degli obiettivi di riduzione del consumo di energia prefissati. Si sa già però che dal 2025 non ci saranno più agevolazioni fiscali per le caldaie a metano. Per questo, ci sono già i kit che permettono di passare all’alimentazione mista del metano con il 20% di idrogeno, anche se non è ancora chiaro se resteranno i bonus per caldaie con gas verdi, come idrogeno o biometano. Grande il timore di nuove spese delle associazioni di proprietari e inquilini. Secondo i dati Tecnocasa, del resto, il 72,7% delle compravendite sono per un immobile in classe energetica bassa F e G.

Buona notizia per le bollette luce, anche se non condominiali. Dal 1° luglio al via le tutele graduali con un risparmio di oltre cento euro all’anno a famiglia.

L’esperto risponde su quando, per i bonus, devono essere applicate aliquote diverse per lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024. Approfondimento su quando l’agenzia delle Entrate può annullare le cessioni dei crediti già accettate. C’è la proroga di altri sei mesi dei titoli edilizi. E da 1° ottobre nei cantieri ci sarà l’obbligo di patente a punti per imprese e autonomi.

Casi pratici, affrontati e risolti negli articoli della settimana. La sostituzione integrale della centrale termica non è un’innovazione gravosa o voluttuaria. Il conflitto di interesse del delegato in assemblea non rileva. La canna fumaria collettiva deve essere pagata secondo i millesimi. Il proprietario del box in edificio separato paga solo il supercondominio. Si può posizionare l’antenna sul fondo del vicino solo se non si hanno spazi propri a disposizione. Il proprietario del box in edificio separato paga solo il supercondominio

Irregolarità dell’amministratore: revoca solo in caso di conseguenze pregiudizievoli. Il condomino danneggiato dal bene comune contribuisce alle spese per la sua riparazione.

Deliberazioni dell’assemblea condominiale: l’annullabilità è la regola, la nullità è l’eccezione. Serve il consenso scritto per la validazione dell’assemblea in videoconferenza. Il cortile è condominiale anche se l’accesso avviene tramite la proprietà di un condomino. Gli effetti dell’annullamento del rendiconto sui bilanci successivi. Le spese legali per la mediazione vanno liquidate in automatico in sentenza se si rifiuta la proposta.

Privacy: le basi giuridiche per poter installare l’impianto di videosorveglianza anche in condominio.

Ne «Il punto» della settimana di diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa, il diritto del mediatore alla provvigione, l’esonero del costruttore dal pagamento delle spese condominiali, la polizza fabbricati e la prelazione agraria.

Un altro condominio è possibile: le cause condominiali dureranno meno con consulenze tecniche più efficienti. Anche se il regolamento vieta i B&B, è legittima l’ospitalità offerta dal condomino a più estranei. Appello degli amministratori: rischio corto circuito dopo la chiusura traumatica della stagione del 110%. Mentre secondo il Catasto, rendite immobiliari +2,9% in 10 anni e non c’è l’effetto superbonus.

