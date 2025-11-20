Si conclude il 24 novembre il corso di aggiornamento per amministratori Admin Day Academy

Una giornata evento quella di premiazione organizzata da Admin Day Academy By Il Mirino il 24 novembre. Saranno presenti il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, la caporedattrice del Lunedì e responsabile dell’informazione immobiliare del gruppo 24 Ore, Paola Dezza e la caporedattrice di Norme e Tributi Maria Carla de Cesari.

L’ evento vedrà premiati i 23 corsisti che hanno completato il corso e superato l’esame finale, come da normativa Dm 140/2014, i 6 formatori che hanno preparato le lezioni...