In tema di condominio, è legittima la delibera assembleare che esprime parere favorevole alla realizzazione di una piscina interrata nel giardino di proprietà esclusiva qualora il condomino interessato - in adempimento del regolamento condominiale contrattuale - fornisca in assemblea indicazioni di massima e supporti visivi (nella specie, una fotografia con indicazione delle misure) idonei a far comprendere l’entità della variante.
L’omessa presentazione di un progetto edilizio definitivo non rende...