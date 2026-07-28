Il Fascicolo del fabbricato rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza, la conservazione e la corretta gestione degli immobili. Spesso considerato una semplice raccolta di documenti, in realtà costituisce una vera e propria “carta d’identità” dell’edificio, capace di raccogliere informazioni tecniche, dati sugli impianti, interventi eseguiti e programmi di manutenzione.

Mantenere la sicurezza e l’efficienza degli edifici è l’azione indispensabile per salvaguardare il patrimonio immobiliare e la vita delle persone che utilizzano gli spazi interni quotidianamente. Che siano residenze o immobili ad uso lavorativo, individuare le azioni che salvaguardano l’efficienza degli edifici, programmarle ed eseguirle è il modo più efficace per allungare la vita utile e la funzionalità sia delle strutture sia degli impianti.

Il Fascicolo del fabbricato è lo strumento che fa la ...