Sostegni ai vulnerabili e più semplificazioni per la transizione green
Dai geometri proposte per valorizzare il patrimonio edilizio
Dare ai bonus edilizi un orizzonte stabile e pluriennale. E concentrarsi sulle fasce più vulnerabili della popolazione, quelle esposte al fenomeno della povertà energetica, come richiesto anche dalla nuova Energy performance of buildings directive, anche nota come direttiva Case green. Sono le indicazioni contenute nell’analisi preparata dal Centro Studi della Fondazione geometri italiani, presentata ieri durante un convegno organizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale dei geometri e ...
Amministrazione di sostegno e immobili: nuove opportunità di business
di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare