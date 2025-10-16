Professioni

Sostegni ai vulnerabili e più semplificazioni per la transizione green

Dai geometri proposte per valorizzare il patrimonio edilizio

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Dare ai bonus edilizi un orizzonte stabile e pluriennale. E concentrarsi sulle fasce più vulnerabili della popolazione, quelle esposte al fenomeno della povertà energetica, come richiesto anche dalla nuova Energy performance of buildings directive, anche nota come direttiva Case green. Sono le indicazioni contenute nell’analisi preparata dal Centro Studi della Fondazione geometri italiani, presentata ieri durante un convegno organizzato in collaborazione con il Consiglio nazionale dei geometri e ...

