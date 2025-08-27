Errore del geometra: il risarcimento è deducibile

La domanda

Un geometra ha curato gli adempimenti catastali richiesti per la vendita di un appartamento. L’acquirente, intendendo procedere con opere di ristrutturazione, ha dato l’incarico di seguire i lavori a un architetto di sua fiducia, il quale avrebbe constatato un abuso edilizio da sanare. Per evitare questioni legali, il geometra ha accettato di provvedere alla sanatoria, senza alcun compenso, e di corrispondere all’acquirente dell’appartamento la somma di 2.000 euro, concordata tra le parti a titolo di risarcimento danni. Si chiede se, per documentare l’operazione, sia sufficiente una ricevuta emessa dall’acquirente dell’appartamento che attesti il versamento della somma e, soprattutto, se questa è deducibile come componente negativo dal reddito professionale.