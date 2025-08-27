Errore del geometra: il risarcimento è deducibile
La somma che il professionista corrisponde si qualifica come un indennizzo
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 agosto 2025
La somma che il professionista corrisponde all’acquirente dell’immobile si qualifica come un risarcimento del danno generato da infortunio professionale. In merito alla documentazione, si ritiene che sarebbe utile un accordo scritto formulato per corrispondenza commerciale (anche tramite e-mail), nel quale si spiega il motivo per cui il versamento viene eseguito. Quanto...