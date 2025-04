Spagna: per affittare un appartamento ai turisti ci vorrà l’ok del condominio

A partire dallo scorso 3 aprile in Spagna, chi vorrà iniziare ad affittare il proprio appartamento ai turisti dovrà prima ricevere il via libera dal condominio. Lo prevede la nuova legge entrata in vigore e relativa alla gestione delle locazioni brevi. La normativa non riguarda gli appartamenti che già vengono affittati ai turisti, ma solo quelli nuovi.

Per vietare l’affitto, occorrerà una maggioranza dei tre quinti dei condòmini che potranno anche denunciare i proprietari che non rispettano il divieto...