Airbnb porta all’Anci le sue proposte per gli affitti brevi nei centri delle città d’arte

Un quadro normativo nazionale per gli affitti brevi che permetta alle città storiche di applicare regole proporzionate e mirate, laddove vi sia una chiara necessità, e una serie di iniziative concrete per uno sviluppo sostenibile del settore turistico. Sono tra le proposte avanzate da Airbnb intervenendo nel corso della 41ma Assemblea annuale Anci a Torino, in cui è stato presentato un nuovo rapporto Nomisma sugli affitti brevi.

Lo studio Nomisma commissionato da Airbnb

Lo studio mostra, da un lato, come lo stock di abitazioni destinate a...