In ambito condominiale può accadere che l’amministratore di condominio, alla fine dell’anno di gestione, chieda ai proprietari il versamento di alcune somme in anticipo per coprire le spese dei mesi successivi. Questa situazione accade, soprattutto, quando il nuovo bilancio preventivo non è ancora stato approvato, oppure quando il condominio ha bisogno di mantenere una certa liquidità per continuare a pagare regolarmente i fornitori ed evitare un blocco dei servizi essenziali.
Spesso, di fronte a ...