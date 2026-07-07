Direttamente o attraverso un franchising, amministrano circa 30mila condomìni in tutta Italia (soprattutto al centro-nord), dove abitano almeno un milione di famiglie. Questi i numeri rappresentati dalle prime sei realtà imprenditoriali del mondo condominiale che si sono incontrate a Milano, in forma riservata, per confrontarsi e, soprattutto, tracciare una strategia comune per crescere. Il mercato è ancora enorme, visto che i condomìni che si possano definire tali come mercato (cioè con almeno 10...

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