Gli impianti incidono sul valore catastale e, quindi, sulla rendita. Così, dopo l’installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore, condizionatori, colonnine di ricarica, ascensori è necessario andare a verificare l’incremento di valore dell’immobile e, a cascata, l’eventuale obbligo di comunicare una variazione al catasto. È l’importante chiarimento dell’agenzia delle Entrate, contenuto nella risoluzione n. 21/E.

Lo spunto è arrivato dalle migliaia di lettere di compliance...