Un’agevolazione a trazione lombarda. O, più in generale, molto concentrata sul Settentrione. Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha appena pubblicato il suo rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali. Nel dossier fa il punto sull’utilizzo di tutti gli sconti fiscali dedicati, in qualche modo, all’efficienza energetica (che tiene costantemente monitorati). E compone un bilancio, aggiornato alla fine del 2025, quindi sostanzialmente definitivo...

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