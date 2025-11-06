Tabelle millesimali e regolamento: nulli se ledono i diritti reali dei condòmini
Le delibere che incidono sulla struttura dei diritti reali devono rispettare i titoli e non possono fondarsi su accertamenti di fatto scollegati dalle risultanze formali
Con la sentenza 722/2025 dello scorso 27 luglio la Corte d’appello di Reggio Calabria affronta una questione di particolare rilievo sistemico: la validità della delibera assembleare che approva ex novo il regolamento condominiale e le tabelle millesimali in difformità rispetto ai titoli di proprietà. La pronuncia conferma la nullità della delibera impugnata, riaffermando principi consolidati in tema di limiti strutturali all’autonomia dell’assemblea.
Delibera assembleare e contenuto non ricognitivo: quando serve l’unanimità
La Corte, richiamando i principi espressi da Cassazione...