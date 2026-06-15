Sei anni, con l’ultimo rinvio. Il passaggio delle competenze ai giudici di pace dell’intera materia condominiale slitta di 6 anni rispetto alla previsione dell’articolo 27 del Dlgs 116/2017 sulla riforma organica della magistratura onoraria, contro la quale i giudici di pace scesero subito in sciopero. La riforma prevedeva il passaggio di competenze dal 31 ottobre 2021. Di rinvio in rinvio, il decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, all’articolo 5, procrastina ora il passaggio al 31 ottobre 2027...
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