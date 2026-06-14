L’ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 4 giugno 2026, offre un’interessante conferma di un principio spesso discusso dalla giurisprudenza in relazione alla prassi condominiale: il requisito del periculum in mora, richiesto dall’articolo 700 del Codice di procedura civile per la tutela in via d’urgenza del danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dalla copertura del fabbricato, non presuppone necessariamente un pericolo improvviso o sopravvenuto.
Al contrario, anche una situazione ...