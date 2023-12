Uffici: nelle grandi città i più richiesti sono piccoli e in affitto

Molti si trovano all’interno di condomìni, pertanto è interessante la notizia relativa al calo di interesse per gli uffici in vendita rispetto al 2021 nelle principali città italiane, sia per quelli di grandi dimensioni sia per quelli più piccoli. In parziale controtendenza l’affitto anche se a Milano, Roma e Napoli la domanda premia solamente gli spazi dalle dimensioni più contenute. Si tratta di alcune delle evidenze emerse dall’analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova due mesi a soli da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi