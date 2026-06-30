È obbligatoria la restituzione degli importi eventualmente versati al posto dei morosi in sede di conguagli e di rendiconti in violazione all’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile per il quale il coinvolgimento dei condòmini virtuosi è eventuale e sussidiario. Con l’applicazione di tale principio il Tribunale di Napoli (sentenza 1822/2026) ha annullato una delibera assembleare riguardante il punto all’ordine del giorno “pignoramento” da parte dell’ente fornitore del servizio di energia...

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