Il 19 giugno 2026, dalle 9 alle 13.30, all’Hotel Hilton di Roma, con collegamento in diretta streaming, una nota comunica che si terrà un evento organizzato dal patron di Condominio in Fiera, Marco Quagliariello, che si concentrerà sui principi della contabilità condominiale.

Giuristi, accademici, dottori commercialisti, revisori contabili ed esperti del settore si riuniscono con un obiettivo: istituire la Commissione permanente dedicata alla redazione ufficiale dei Principi dela contabilità condominiale”. Per l’organizzatore e moderatore è «un passo decisivo verso la trasparenza, la standardizzazione e l’evoluzione».

L’obiettivo dichiarato è quello di dare vita a una commissione permanente incaricata di scrivere, nero su bianco, i Principi della contabilità condominiale trattando le questioni di maggior rilievo tra le quali: la disputa tra principio di cassa e principio di competenza, la natura patrimoniale dei fondi di riserva, la valutazione dei crediti verso condòmini morosi, la rilevazione dei costi pluriennali e dei grandi appalti di ristrutturazione, l’armonizzazione dei flussi di banca con le quadrature contabili, i criteri di trasparenza a tutela dei terzi creditori.

In presenza l’accesso è riservato esclusivamente ai tecnici, giuristi e revisori chiamati al tavolo di lavoro. In diretta streaming, l’evento sarà trasmesso integralmente online e potrà essere seguito gratuitamente da amministratori di condominio, professionisti, aziende del settore e da chiunque sia interessato al futuro della professione.

Clicca qui per la locandina dell’evento