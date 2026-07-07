L’installazione di una vetrata panoramica amovibile (VEPA) a chiusura di un balcone loggiato (pertinenza di un alloggio ricadente in un plesso condominiale) rientra nell’alveo della attività edilizia libera qualora l’opera non determini la creazione di un volume stabilmente chiuso. È la precisazione resa dal Comune di Milano con il provvedimento del 26 maggio 2026, volto alla conclusione e archiviazione di un procedimento di verifica della regolarità edilizia.
Quando l’intervento è in edilizia libera
La disciplina delle Vepa è stata profondamente...