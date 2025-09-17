Viene detratta la spesa per spostare contatori comuni

La domanda

In un condominio di 30 unità, con 32 garage nel sottosuolo, sono collocati, a 30 centimetri dal pavimento, dentro due nicchie (una per la scala A e una per la scala B) i contatori e la cassetta Enel. Per la messa in sicurezza del complesso condominiale (in caso di allagamento del vano garage o di incendio) e la messa a norma dell’impianto elettrico, si è deliberato di spostare i contatori all’esterno, nel giardino comune, con i relativi pulsanti di sgancio. Ferma restando la quantificazione delle spese dei contatori e dei salvavita magnetotermici per ciascuna unità abitativa, le restanti spese (canalizzazioni e cavi condominiali e singoli) dovrebbero essere divise per millesimi di proprietà, portandole in detrazione al 50 o al 36 per cento. È corretto?