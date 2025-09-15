Superata la clausola del 1976 sul consiglio di condominio
La competenza a deliberare sulle opere di manutenzione straordinaria è riservata in via esclusiva all’assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025
L’articolo 1138 del Codice civile sancisce che le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni, fra gli altri, dell’articolo 1120 del Codice civile in materia di innovazioni (deliberabili solo dall’assemblea...