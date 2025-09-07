L'esperto rispondeCondominio

L’amministratore non può negare l’elenco dei morosi

Non si possono addurre motivi di riservatezza per giustificare il diniego

di Rosario Dolce

La domanda

L’amministratore del mio condominio ha rifiutato di fornirmi l’elenco nominativo dei condòmini morosi e quello dei debiti verso terzi, che gli avevo richiesto tramite pec (posta elettronica certificata). Egli ha motivato il suo diniego facendo riferimento al regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), affermando che si tratta di dati patrimoniali e personali che necessitano di una “contestualizzazione contabile” e del rispetto del principio di riservatezza. L’amministratore ha invece offerto di fornirmi questi chiarimenti solo in un incontro diretto nel suo studio. In base alle normative vigenti, e in particolare alla giurisprudenza in materia di accesso agli atti condominiali, è corretto il comportamento dell’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025

Nel caso descritto, il comportamento dell’amministratore di condominio non appare corretto. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, l’amministratore è tenuto a fornire, su richiesta di qualsiasi condomino, l’elenco dei condòmini morosi e l’ammontare dei rispettivi debiti verso il condominio. La Corte di cassazione, con la sentenza 1593 del 23 gennaio 2013...

