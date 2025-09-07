L’amministratore non può negare l’elenco dei morosi
Non si possono addurre motivi di riservatezza per giustificare il diniego
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
Nel caso descritto, il comportamento dell’amministratore di condominio non appare corretto. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, l’amministratore è tenuto a fornire, su richiesta di qualsiasi condomino, l’elenco dei condòmini morosi e l’ammontare dei rispettivi debiti verso il condominio. La Corte di cassazione, con la sentenza 1593 del 23 gennaio 2013...