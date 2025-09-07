L’amministratore non può negare l’elenco dei morosi

La domanda

L’amministratore del mio condominio ha rifiutato di fornirmi l’elenco nominativo dei condòmini morosi e quello dei debiti verso terzi, che gli avevo richiesto tramite pec (posta elettronica certificata). Egli ha motivato il suo diniego facendo riferimento al regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), affermando che si tratta di dati patrimoniali e personali che necessitano di una “contestualizzazione contabile” e del rispetto del principio di riservatezza. L’amministratore ha invece offerto di fornirmi questi chiarimenti solo in un incontro diretto nel suo studio. In base alle normative vigenti, e in particolare alla giurisprudenza in materia di accesso agli atti condominiali, è corretto il comportamento dell’amministratore?