Così i lavori urgenti durante il «passaggio di consegne»

Responsabile il nuovo amministratore nominato, non il predecessore

di Augusto Cirla

La domanda

Il nostro condominio si trova in una fase di transizione tra il precedente amministratore e la nuova amministratrice. Qualora dovesse verificarsi un evento di carattere straordinario, che richieda un intervento urgente o decisioni immediate, a chi spetta la competenza? Dobbiamo fare riferimento alla nuova amministratrice, anche se la documentazione non è ancora completamente trasferita, oppure ancora al precedente amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025

L’amministratore, una volta accettata la nomina (articolo 1129, secondo comma, del Codice civile) deliberata in assemblea, assume tutti i poteri che la legge gli conferisce, privando il suo predecessore della possibilità di interferire ancora nella gestione condominiale. Indipendentemente dall’avvenuta riconsegna della documentazione condominiale, il nuovo amministratore...

