In una nota, Anaip (Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti) comunica di aver programmato, per il prossimo 21 luglio, un webinar su: «Immobili “condonati”, manutenzioni e bonus edilizi: le responsabilità dell’amministratore di condomìni».

La gestione degli edifici che presentano pratiche di condono edilizio ancora pendenti o non del tutto definite è diventata - chiarisce la nota Anaip - una delle sfide più complesse e rischiose per i professionisti del settore immobiliare. Il confine tra la necessità di intervenire sul fabbricato e il rischio di commettere un illecito (o perdere i benefici fiscali) si è fatto sempre più sottile.

Da qui l’esigenza di approfondire la tematica il 21 luglio, a partire dalle ore 14:25, in un webinar tecnico-giuridico volto a fornire linee guida operative e strumenti di tutela per amministratori, tecnici e proprietari immobiliari.

Il focus dell’incontro ruoterà attorno alla netta demarcazione tra gli interventi edilizi ammessi e quelli vietati in presenza di abusi, e all’impatto devastante che la non regolarità urbanistica ha sulle agevolazioni fiscali:

• L’esatta individuazione dei lavori di riparazione e finitura consentiti (ordinaria) e il blocco tassativo per le ristrutturazioni e le opere straordinarie sulle parti dell’edificio non ancora sanate.

• L’applicazione dell’articolo 49 del Dpr 380/2001. Come la presenza di condoni non definiti rischi di far decadere i condòmini dalle agevolazioni fiscali, con conseguenti azioni di recupero da parte dell’agenzia delle Entrate

Il webinar offrirà un’analisi dettagliata di alcune, recenti, pronunce:

1) Tribunale di Paola (sentenza 630/2025): La nullità radicale delle delibere assembleari che approvano lavori straordinari su parti comuni colpite da abusi o condoni pendenti.

2) Consiglio di Stato (sentenza 2848/2026): Il principio secondo cui la semplice pendenza di un’istanza di condono non sana l’immobile, legittimando i Comuni a ordinare la sospensione dei lavori o la demolizione.

3) Cassazione (sentenza 86/2026): La svolta sulla responsabilità civile e penale dell’amministratore che, omettendo di verificare lo stato urbanistico o di informare l’assemblea, espone il condominio a danni economici e sanzioni.

La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione obbligatoria inviando una email a corsi@anaip.it.

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