Il superbonus è finito, ma sono numerosi i contenziosi legati alla tanto discussa maxi agevolazione che stanno arrivando nei tribunali italiani e che coinvolgono contribuenti, imprese, condòmini, professionisti, istituti di credito e Amministrazione finanziaria.

Le controversie derivano principalmente dalla complessità della normativa che ha regolato il superbonus nel 2020 e dalle numerose modifiche legislative intervenute nel corso degli anni. Tra le controversie più frequenti vi sono quelle di natura civile tra condomìni, proprietari, imprese e general contractor, relative a opere incomplete, ritardi nei lavori e problemi con la cessione dei crediti.

L’amministratore di condominio, in questo contesto, ha un ruolo centrale soprattutto quando gli interventi sono stati effettuati nelle parti comuni dell’edificio, poiché, pur non essendo il beneficiario diretto dell’agevolazione, può essere comunque coinvolto nei contenziosi in riferimento alle sue attività di coordinamento, gestione e rappresentanza del condominio.

Un webinar gratuito, organizzato dall’Anapi, si terrà il 22 luglio alle ore 15:00 su piattaforma Zoom e affronterà la tematica dei contenziosi legati al superbonus con l’obiettivo di fornire un quadro completo delle responsabilità civili dell’amministratore di condominio, analizzando le controversie più frequenti e gli errori che possono portare a una causa. L’intervento sarà tenuto da Mario Antonio Massimo Fusario, referente della sede provinciale Anapi di Ancona.

La richiesta di partecipazione al webinar dovrà pervenire all’Anapi, o attraverso la app dell’associazione o inviando una mail all’indirizzo eventi@anapi.it, entro e non oltre domenica 19 luglio 2026.