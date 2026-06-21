Il mercato immobiliare italiano si appresta a vivere una rivoluzione profonda, l’efficientamento energetico non rappresenta più soltanto un obbligo normativo, ma si trasforma nella principale leva per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio.

Per fare chiarezza sulle sfide e sulle opportunità di questa transizione, Anaip (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti) promuove il webinar dal titolo «Efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio immobiliare _ la sfida Case Green», che si terrà il prossimo 1° luglio 2026, dalle 14:25 alle 15:30.

L’incontro, ad alto valore formativo, vedrà la partecipazione di figure chiave del settore. Ad aprire i lavori alle 14:25 sarà l’introduzione di Alessandro De Pasquale, presidente nazionale Anaip, che delineerà lo stato dell’arte della professione e l’impatto delle nuove policy sul sistema Paese.

Il cuore del dibattito (dalle 14:30 alle 15:30) - precisa una nota - sarà affidato a Ivan Nunzio Raineri di E.ON, player di riferimento nel settore energetico, che illustrerà le soluzioni tecnologiche, i modelli di finanziamento e le strategie pratiche per trasformare la sostenibilità in un vantaggio economico tangibile per proprietari e amministratori di condominio.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma i posti sulla piattaforma digitale sono limitati per garantire la qualità del collegamento.

• Termine iscrizioni: La richiesta di partecipazione va inviata tassativamente entro il 26 giugno 2026 tramite e-mail all’indirizzo corsi@anaip.it.