A gennaio il corso Anapic abilitante alla professione di amministratore

Anapic annuncia la partenza dei corsi di abilitazione per diventare amministratori di condominio a partire dal 13 gennaio 2025 in collaborazione con Ordine Avvocati di Milano. Grazie al recente rinnovo della convenzione potranno abilitarsi gli avvocati e ricevere crediti formativi rilasciati dall’ordine validi per aggiornamento professionale . Il programma a breve sarà visibile anche sul portale Formasfera . Ad ottobre riprenderà la collaborazione con le scuole milanesi avviata da Anapic da diversi anni che prevedono la formazione teorica e l’alternanza scuola lavoro per i giovani studenti che vogliono intraprendere la professione di amministratore di condominio .

L’Anapic precisa di aver introdotto lezioni dedicate alla comunicazione, all’organizzazione di studio possibile attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e lezioni sulla manutenzione degli impianti nel condominio in particolare per quelli di elevazione al fine di orientare i giovani studenti a professioni utili in ambito condominiale e sempre meno intraprese. Sottolinea la presidente Rizzi che : «l’obiettivo dei percorsi formativi è quello di elevare la professionalità e di rappresentare a livello nazionale e internazionale la categoria per favorire la conoscenza del diritto condominiale e per migliorare il patrimonio edilizio locale nazionale e internazionale con l’obiettivo di elevare il valore edilizio degli stabili e migliorare i servizi. A breve è previsto un confronto con referenti internazionali per un confronto costruttivo e per qualificare sempre più la figura del gestore di immobili».