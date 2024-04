A Torre del Greco il convegno Naca sulla transizione energetica

Esperti tecnici e giuristi del mondo condominiale a confronto sul tema del giorno: la transizione energetica. Se ne parla con l’associazione Naca nel convegno a Torre del greco, nel napoletano, presso la sala convegni Poseidon via Monsignor Michele Sasso, 14 il 19 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle 19:00 (ingresso libero con registrazione segreteria@associazionenaca.it).

Come guadagnare con le comunità energetiche, come sfruttare gli ultimi bonus e come difendersi se ci si è impegnati con il superbonus i temi trattati (clicca qui per la locandina) con un’introduzione sulla direttiva case green.