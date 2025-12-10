Accesso ai documenti condominiali: per agire in giudizio bisogna comprovare la richiesta
Produrre in giudizio perciò l’istanza di accesso che l’amministratore ha respinto
È oggetto di ampio dibattito tra gli addetti ai lavori, il disegno di legge 2692 in materia di condominio, che verrà presentato il prossimo 17 dicembre 2025 alla Camera dei deputati. Tante sono le tematiche, in prospettiva di una riforma, invocata da molti e da tanto tempo, di cui il legislatore dovrà occuparsi. Certamente, a parere dello scrivente, occorrerà tener conto, in via principale, delle criticità presenti nella quotidianità della vita dell’amministratore e dei condòmini. È, infatti, tra...
La proposta Gardini come snodo sistemico: dinamiche, criticità e prospettive
di Graziano Attanasio – RCCF – revisori condominiali certificati e forensi
La durata della nomina dell'amministratore
di Ettore Ditta - Avvocato