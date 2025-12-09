Condominio

Allarme Anammi: nuovi e pesanti oneri in condominio dal ddl di riforma Gardini

Renderebbe più onerosa l’attività e questo farebbe lievitare i costi per i condòmini

L’Anammi, l’Associazione nazional-europea amministratori d’immobili, lancia l’allarme sugli effetti del disegno di legge a firma della parlamentare di FdI Elisabetta Gardini (presentato a novembre, all’esame del Senato), che punta a riformare la gestione del condominio, perché «non farebbe che rendere ancora più onerosa l’attività» di chi se ne occupa, «senza fornire soluzioni realistiche ai problemi di gestione» degli edifici. Lo si legge in una nota, nella quale, si spiega che «il primo motivo ...

