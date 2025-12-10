Il condominio non può fare chiudere i lucernari privati

La domanda

Nel sottotetto di un condominio alcuni condòmini hanno un proprio solaio (di proprietà esclusiva indicata nel rogito notarile), accatastato come pertinenza dell’abitazione principale. Alcuni di questi solai sono provvisti di lucernari, per dare aria e luce. È stato approvato il rifacimento del tetto e i consiglieri e l’amministrazione hanno deciso che, per facilitare in futuro l’eventuale installazione di pannelli solari, la copertura del tetto avvenga con l’eliminazione dei lucernari, in quanto questi sono da considerare parte comune del tetto condominiale, e non parte esclusiva. Viene inoltre disposto che i solai siano liberati di cose in esso depositate, e che questo intervento sia effettuato a cura e a carico esclusivamente dei condòmini proprietari dei solai stessi. Queste decisioni e richieste sono legittime?