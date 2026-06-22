Mario Morra, ingegnere, delegato Aigab- Associazione italiana gestori affitti brevi in campania, è stato nominato referente del comparto extralberghiero nel neonato Osservatorio Regionale sui Flussi Turistici e le Attività Ricettive della Regione Campania, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale numero 103 del 31 marzo 2026. L’Osservatorio, fortemente voluto dall’Assessore al Turismo Vincenzo Maraio, ha l’obiettivo di dotare il territorio di uno strumento permanente di analisi, monitoraggio...

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