Le limitazioni imposte dai Regolamenti di alcuni Comuni, questioni come il caro-affitti e lo spopolamento dei centri storici, la convivenza all’interno dei condomìni tra residenti e ospiti temporanei, la qualità del turismo e dei viaggiatori che gli affitti brevi sanno intercettare, l’importanza di questo segmento di ricettività anche nell’accogliere i flussi generati da grandi eventi, i diritti dei proprietari e la libertà d’impresa dei gestori professionali che da anni investono creando con le ...

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