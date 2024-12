Affitti brevi, blitz dei Nas: una struttura su 5 presenta irregolarità

Raffica di controlli dei Nas in tutta Italia nei bed and breakfast hanno evidenziato irregolarità in una struttura su 5, con Roma che alza la media: su 30 strutture passate al setaccio, 7 sono risultate in difetto nella Capitale, dove si avvicina l’avvio del Giubileo. I carabinieri hanno controllato oltre 1000 strutture ricettive: di queste 200 sono risultate non in regola, dieci quelle sequestrate o sospese per un valore di circa 3,5 milioni di euro. Scoperto anche un b&b totalmente abusivo in provincia...

