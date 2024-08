Affitti brevi online: chi comunica i dati

La domanda Un intermediario (agenzia immobiliare) mette in contatto il locatore con una piattaforma online di affitti brevi, dando il suo supporto professionale, ma senza incassare i canoni. La piattaforma incassa gli affitti, trattiene il 21% e redige la certificazione unica. Chi è tenuto alla comunicazione dei dati del contratto di affitto breve all’agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo? Cambierebbe qualcosa se la piattaforma non trattenesse il 21 per cento, pur incassando gli affitti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 agosto 2024

Come chiarito nella circolare 24/E/2017, il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati del contratto di locazione breve all’agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo, è unicamente colui il quale non solo abbia contribuito a mettere in contatto il proprietario e il locatario, ma per il cui tramite il contratto è stato altresì effettivamente ...