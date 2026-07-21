Il 2026 non è iniziato con facili premesse per gli affitti brevi, tra tensioni geopolitiche, nuove politiche commerciali internazionali, nodi normativi e una campagna mediatica che, spesso, li ha etichettati più come un problema che come una risorsa per il turismo italiano.

Comparto in crescita

Ma i numeri restituiscono tutt’altra fotografia. Il mercato, dati alla mano, continua a essere vivo e florido. Come confermato dai dati di CleanBnB, operatore italiano di punta nella gestione professionale degli affitti brevi (...