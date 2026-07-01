La domanda

Il contratto di locazione transitoria abitativa dev’essere per forza stipulato in base all’articolo 5 della legge 431/1998 e al decreto interministeriale 16 gennaio 2017, oppure può essere stipulato anche con canone e/o durata “liberi”? Nel caso di stipula ex articolo 5 della legge 431/1998, ed ex decreto interministeriale 16 gennaio 2017, in Comuni sopra i 10mila abitanti, il contratto necessita dell’attestazione rilasciata da un’organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia, oppure tale attestazione è solo facoltativa (seppure con scheda di calcolo correttamente compilata) e ha come unica conseguenza la perdita delle agevolazioni fiscali?