Prima la tassa sui rifiuti, differenziata e appesantita per gli affitti turistici. Ora anche l’imposta di soggiorno. Mentre va a regime la stretta sulle locazioni esercitate a livello imprenditoriale, entrata in vigore dal 2026 (con un impatto relativo in termini di entrate) a livello nazionale, le amministrazioni locali colpiscono con misure parecchio incisive chi esercita queste attività. E tendono a tirare la leva fiscale con sempre maggiore forza. In attesa che, a livello europeo, arrivi come...
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