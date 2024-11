Affitti e vendite a rischio: tornano gli esodati degli sconti fiscali

Ancora esodati dei bonus casa. Al di là delle percentuali disponibili per i singoli lavori, l’intervento disegnato dalla legge di Bilancio per il 2025 ha, se guardato più in generale, le sembianze di un netto restringimento del perimetro delle opportunità disponibili per chi vuole ristrutturare. In altre parole, qualcuno resterà per forza fuori. E, in molti casi, non si tratterà di privilegiati, come i famigerati proprietari di villette del superbonus, ma di soggetti che avrebbero avuto bisogno di...

