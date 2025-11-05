Il box da vendere e la pratica irreperibile in Comune
Il caso non è infrequente e si suggerisce di farsi rilasciare dall’ufficio competente del Comune una certificazione di irreperibilità
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025
Non è infrequente che - com’è accaduto al lettore - dagli archivi pubblici siano andati dispersi i titoli di legittimazione dell’immobile, senza che esistano copie dei medesimi, neppure informali. Può soccorrere a questo riguardo l’ultimo inciso dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo unico edilizio (Dpr 380/2001) in tema di stato legittimo, che stabilisce che...
