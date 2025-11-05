L'esperto rispondeLocazione

Il box da vendere e la pratica irreperibile in Comune

Il caso non è infrequente e si suggerisce di farsi rilasciare dall’ufficio competente del Comune una certificazione di irreperibilità

di Marcello Claudio Lupetti

La domanda

Voglio vendere un garage singolo acquistato nel 1998 e regolarmente accatastato. L’immobile è uno dei 24 garage sotterranei facenti parte di un condominio che è composto anche da 28 appartamenti. Ho fatto richiesta al Comune per avere visione della pratica edilizia relativa al garage (dalla quale sarebbe dovuta risultare la conformità tra il progetto e le planimetrie catastali). L’ente locale mi ha comunicato con una pec che la pratica risulta irreperibile nel proprio archivio, cosa che successivamente mi è stata confermata nel corso di un incontro con un dirigente dell’amministrazione comunale. Stando così le cose, come devo procedere per poter vendere il garage?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025

Non è infrequente che - com’è accaduto al lettore - dagli archivi pubblici siano andati dispersi i titoli di legittimazione dell’immobile, senza che esistano copie dei medesimi, neppure informali. Può soccorrere a questo riguardo l’ultimo inciso dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo unico edilizio (Dpr 380/2001) in tema di stato legittimo, che stabilisce che...

