Accollo delle morosità solo con il consenso dei condòmini di Pierantonio Lisi









Si chiede con quale maggioranza l’assemblea può addebitare a tutti i condòmini le spese condominiali di spettanza di un condomino che non le paga, e verso il quale sono già stati emanati il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 maggio

Tecnicamente le spese condominiali di spettanza del condomino moroso non possono essere addebitate agli altri in alcun caso, se non con il consenso dei condòmini che volessero accollarsele. Quello che, invece, può accadere è che, a fronte dell’inadempimento di alcuni condòmini, possa risultare necessario, nelle more del recupero forzoso, che i condòmini in regola con i pagamenti provvedano ad anticipazioni al fine di evitare danni più gravi...