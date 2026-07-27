Al ricorrere dei presupposti normativi declinati dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 in materia di agevolazioni prima casa, le prestazioni di servizi rese dall’appaltatore possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 4%. Tale regime di favore postula che gli interventi edilizi siano giuridicamente sussumibili nella categoria della nuova costruzione ex articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001, rifuggendo la qualificazione di ristrutturazione...
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