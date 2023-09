Airbnb, scatta la stretta di New York contro gli affitti brevi di Laura Cavestri

Dal 5 settembre in vigore la legge che consente l'affitto breve solo di appartamenti dove proprietari o affittuari, risiedono in prima persona e sono presenti durante il soggiorno









In Europa ci stanno provando (e non sempre con successo, come ad Amsterdam). Da oggi, alle città che puntano a limitare il fenomeno degli “affitti brevi”, si è aggiunta New York. Da martedì 5 settembre è infatti entrata in vigore una legge in base alla quale, previa registrazione in un pubblico registro municipale, possono essere offerti in affitto breve solo appartamenti dove gli host, cioè i proprietari o gli affittuari, risiedono in prima persona e sono effettivamente presenti. Non solo. Gli ospiti non possono essere più di due.

Il caso di New York

Airbnb, Vrbo e Booking.com per incassare le commissioni sugli affitti a breve dovranno quindi assicurarsi che chi mette a disposizione la propria casa abbia ottenuto la necessaria autorizzazione. Salate le sanzioni: gli host che violano le regole potrebbero incorrere in multe fino a 5mila dollari per i recidivi e le piattaforme potrebbero essere multate fino a 1.500 dollari per transazioni che coinvolgono affitti illegali.

Regole stringenti, che di fatto mettono fuori mercato gli accoglienti appartamenti con due e tre camere da letto vicino ai musei per famiglie e persino la possibilità, per le persone, di affittare il proprio appartamento nei fine settimana quando sono via. Anche se Airbnb, Vrbo e altri operatori possono continuare a operare a New York, le nuove regole sono così rigide da tradursi in un “divieto di fatto” sulla propria attività e nella scomparsa di migliaia di annunci.

Secondo le autorità locali, gli affitti a breve tramite Airbnb e altre piattaforme hanno spinto al rialzo gli affitti ed esacerbato la crisi immobiliare della città. Molti però criticano le nuove norme e accusano la città di essersi piegata alla lobby degli alberghi, con il risultato di eliminare alternative più economiche per i visitatori.

L’Associazione affitti brevi: decisione ingiustificata

«Quello che va subito messo in chiaro – ha sottolineato Marco Celani, presidente Aigab, associazione italiana gestori affitti brevi – è che il numero delle case che a New York City sono messe a reddito con gli affitti brevi è davvero irrisorio ed irrilevante. Ad agosto 2023, infatti, il portale Inside Airbnb ha mappato circa 43mila annunci online a New York City, di cui il 42% sono camere in condivisione e il 56% case intere. Rispetto al totale delle case esistenti nella Grande Mela (che sono circa 7,8milioni), stiamo quindi parlando di un'incidenza dello 0,5% del totale annunci e dello 0,1% di quelli frequentemente e abitualmente affittate. Si tratta di dati che dimostrano in maniera evidente che la decisione di limitare gli affitti brevi è ingiustificata e risponde alla necessità di accontentare interessi particolari e non risponde ad un allarme reale».

Solo nel 2022, gli annunci di affitti a breve termine hanno fruttato 85 milioni di dollari a New York. Se la città rappresenta una fetta relativamente piccola del mercato globale di Airbnb, le nuove regole mostrano come i governi locali possono incidere, con norme locali, su questo segmento del mercato delle locazioni e metterlo in crisi. New York, infatti, non è l'unica città che si è mossa in tal senso.

I precedenti di fermare gli affitti brevi

E ognuno sta adottando un approccio diverso. Dallas ha limitato gli affitti a breve termine a quartieri specifici per evitare feste rumorose e pericolose. La provincia canadese del Quebec e Memphis, nel Tennessee, ora richiedono licenze per affitti a breve termine. A San Francisco, il tempo in cui qualcuno può mettere in affitto la propria intera residenza su Airbnb è limitato a 90 giorni all'anno.

Non solo. Il disegno di legge 584 del Senato della California – noto come Laborforce Housing Financing Act – se approvato punta a tassare il 15% dei prezzi degli affitti a breve termine, che il disegno di legge definisce come soggiorni non superiori a 30 giorni in case, case o alloggi che non siano un hotel, motel, locanda o bed and breakfast – a partire dal 2025. I legislatori hanno previsto che il disegno di legge potrebbe generare circa 150 milioni di dollari di entrate fiscali ogni anno, che verrebbero depositati in un fondo per alloggi a prezzi accessibili creato dallo stesso disegno di legge.

In Europa

A luglio di tre anni fa i divieti erano scattati anche ad Amsterdam: possibile mettere in affitto le proprie case ai turisti solo con permessi specifici, al massimo 4 persone per volta e per non più di 30 giorni l'anno. Un limite che Parigi aveva portato a 120 giorni. Berlino in precedenza aveva vietato quasi tutti gli Airbnb, ma aveva adottato la decisione nel 2018.

Tuttavia, proprio a luglio di quest'anno, il massimo organo amministrativo olandese, il Consiglio di Stato – Il Raad van State – aveva stabilito che il comune di Amsterdam non può vietare ai residenti di determinati quartieri del centro città (Burgwallen Oude Zijde, Burgwallen Nieuwe Zijde e Grachtengordel-Zuid) di affittare le proprie case ai turisti.

A Berlino il divieto è stato revocato, ma rimangono regole rigide, applicate con pesanti multe. Gli host di Airbnb in città devono avere un permesso per affittare un'intera proprietà a breve termine. Le seconde case possono essere affittate per un massimo di 90 giorni all'anno

In Italia

In attesa di capire se e quali restrizioni arriveranno con il disegno di legge “Santanchè”, a luglio, la domanda di seconde case in affitto breve (rispetto allo stesso periodo del 2022) è cresciuta del 25%, con un leggero calo nelle città d'arte e un aumento in altre località balneari e turistiche. Lo sottolineano i dati elaborati dal Centro Studi Aigab su base AirDNA. In Italia – nelle aree densamente turistiche – è un business che consente anche di mettere a reddito un appartamento risparmiandosi liti e contenziosi legali con gli inquilini che non pagano o non lasciano l'appartamento al termine del contratto tradizionale e che da noi sono particolarmente lunghi.

A fine maggio, tuttavia, su pressing di città come Firenze, Roma, Venezia che premevano per una qualche forma di limitazione del fenomeno, è stata proposta una bozza di disegno di legge dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che obbligherebbe ad ottenere un codice identificativo nazionale (con annesse sanzioni per chi viene colto inadempiente) e vorrebbe introdurre un pernottamento minimo di 2 notti nei comuni a densità turistica alta, che includerebbe 14 città metropolitane (che sono Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari) e alcuni comuni molto turistici. Il testo è al vaglio di un tavolo tecnico con Comuni e operatori del settore ma in estate non sembra aver fatto sostanziali passi avanti.